Fatih Camii'nde İmama Bıçaklı Saldırı Davası Başladı - Son Dakika
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Fatih Camii'nde İmama Bıçaklı Saldırı Davası Başladı

Fatih Camii\'nde İmama Bıçaklı Saldırı Davası Başladı

Fatih Camii'nde imama 'hocam bir şey sorabilir miyim' diyerek bıçakla saldıran, ayırmaya gelen 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren İmam Galip Usta, 'Bıçak bir milim daha yukarı gelse ölecektim, Allah korudu' dedi.

15.05.2024 13:16
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Fatih Camii'nde imama 'hocam bir şey sorabilir miyim' diyerek bıçakla saldıran, ayırmaya gelen 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren İmam Galip Usta, "Bıçak bir milim daha yukarı gelse ölecektim, Allah korudu" dedi.

Fatih'te 8 Ocak 2024'de Fatih Camii imamı Galip Usta'ya 'hocam bir şey sorabilir miyim' diyerek bıçakla saldırdığı, kendisini ayırmaya çalışan 2 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Ömer Salgın'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler Galip Usta, Bilal Erdem ve 16 yaşındaki Y.İ. hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları da gelirken sanık Ömer Salgın katılmadı.

"Bıçak bir milim daha yukarı gelse ölecektim, Allah korudu"

Duruşmada ifade veren müşteki Galip Usta, "Akşam namazını kıldırdığım sırada ayağa kalkarak 'ey Müslümanlar gafletten uyanın' dedi. Müezzin bir kardeşimiz ise 'Müslümana laf söyleyeceğine İsrail'in Yahudisine laf söyle' demiş. Ben sanığı ne uyardım ne de tanırım. Olay sırasında bir anda karartı oldu, 'sana bir şey soracağım' diyerek üzerime geldi, saniyeler içinde kalbim ve boğazımdan bıçaklandım. Önce bıçaklandığımı anlamadım kanepeye düştüm, ayaklarımla savunma yaptım. Bu sırada öğrencilerimle ders yapıyordum, sanık öğrencilerimi de bıçakladı. Bu kişiyi daha önce hiç görmedim, bilmedim, tanımam. Bıçak bir milim daha yukarı gelse ölecektim, Allah korudu. Adalete güveniyorum" dedi.

"Ben ayağa kalkana kadar Galip hocamızı neredeyse öldürecekti"

Müştekilerden Bilal Erdem ise "Kapıyı açar açmaz 'bir şey sorabilir miyim' dedi ve direkt hocamızın boynuna atladı. Ben ayağa kalkana kadar Galip hocamızı neredeyse öldürecekti. Çekmeme rağmen hala gelmiyordu. Boşta kalan eliyle beni de bıçakladı, ciğerlerime geldi. Elhamdülillah daha sonra iyileştik. Bıraksam hala işlemekte olduğu cürme devam edecekti" şeklinde konuştu.

"Oğlum 5 vakit namaz kılan bir insandı"

Duruşmada sanık Salgın'ın babası Hüseyin Salgın tanık sıfatıyla dinlendi. Tanık ifadesinde, "Olaydan yaklaşık 1 ay önce oğlum bir takım olumsuzluklar yaşamaya başlamıştı. Uykusunda düzensizlikleri başladı, kilo kaybı olmaya başladı. Sonra ortağıyla ciddi şekilde yumruklu kavga etmiş bunu öğrendik. Ortağı darp raporu alıp şikayetçi de olmuş. Oğlum tamamen içine kapanmıştı, ne bizle ne de başkasıyla konuşuyordu. 5 vakit namaz kılan bir insandı. Oğlumu düştüğü durumdan çıkarma gücümüz, fırsatımız olmadı" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Salgın'ın tutukluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ömer Salgın'ın, Bilal Erdem ve Galip Usta'ya karşı ayrı ayrı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis, Yusufcan İslam'a karşı 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya olmak üzere toplamda 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih Camii'nde İmama Bıçaklı Saldırı Davası Başladı - Son Dakika

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