İstanbul'un sembol mekanlarından biri olan Mısır Çarşısı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Çıkan kavgaya karışanlardan biri silah çekince çevredekiler tabancayı almak için şüphelinin bacağına bıçak sapladı. 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. O anlarda ise kameralar kayıttaydı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Mısır Çarşısı'nda meydana geldi Çarşı içerisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında bir kişi, silah çekince çevredekiler müdahale etti. Silahlı kişiyi yere yatıran 4 kişi, uzun süre tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada bir kişi, bıçağı saldırganın bacağına sapladı. Tabanca uzun uğraşlar sonucu saldırganın elinden alındı.
Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Silahlı şüpheliyi durdurmak için ortalığı kana buladı - Son Dakika
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