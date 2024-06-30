Silahlı şüpheliyi durdurmak için ortalığı kana buladı - Son Dakika
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Silahlı şüpheliyi durdurmak için ortalığı kana buladı

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Fatih, Mısır Çarşısı'nda iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı. Kavgaya karışanlardan biri silah çekince çevredekiler müdahale etti. Silah çeken kişi yere yatırılırken, saldırganın üzerine çıkan bir kişi ise tabancayı almak için saldırganın bacağına bıçak sapladı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

30.06.2024 08:38  Güncelleme: 09:13
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İstanbul'un sembol mekanlarından biri olan Mısır Çarşısı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Çıkan kavgaya karışanlardan biri silah çekince çevredekiler tabancayı almak için şüphelinin bacağına bıçak sapladı. 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. O anlarda ise kameralar kayıttaydı.

2 GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 17.00 sıralarında Mısır Çarşısı'nda meydana geldi Çarşı içerisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü.

Mısır Çarşısı'nda kavga! Silah çeken kişiyi durdurmak için bıçakladı

TABANCAYI ALMAK İÇİN BIÇAK KULLANDI

Kavga sırasında bir kişi, silah çekince çevredekiler müdahale etti. Silahlı kişiyi yere yatıran 4 kişi, uzun süre tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada bir kişi, bıçağı saldırganın bacağına sapladı. Tabanca uzun uğraşlar sonucu saldırganın elinden alındı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Silahlı şüpheliyi durdurmak için ortalığı kana buladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silahlı şüpheliyi durdurmak için ortalığı kana buladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Psh25 null: Kekoların müşteri kavgasıdır 72 5 Yanıtla
    Harun Çelik: Sanırım validen kekolardan yana sıkıntı yaşadı 10 45
  • MUHAMMED EBZAL: Atın içeri ıslatıp bir elden geçirin! Sonra 10 ar yıl indirimsiz yatırın bakalım bir daha böyle olaylar oluyor mu? 33 0 Yanıtla
    Şükrü null: ıslatmak şart 11 0
  • Erhan Duran: Alacaksın bunları içeri sabahtan akşama yermisin yemezmisin bi daha gündüz vakti silah bıçak çekebiliyorlar mı 16 0 Yanıtla
  • taha albayrak: kapatcaklar dukkanlari suresiz iceride atacaklar hepsini tertemiz 3 0 Yanıtla
  • Trgtyldz: ülke öyle bir hal aldı ki herkes cebinde bıçak tabanca ne ararsan var. cezalar çok hafif silah taşıma, birine işkence edecek şekilde dövme, yaralama, dolandırıcılık 3 ay bile yatmadan çıkıyorlar. bunlar diğer suçlulara örnek oluyor. nasıl olsa 1-2 ay yatar çıkarım diyor. ehliyetsiz ve alkollü kaza sonucu ölüm vakası çoğaldı. biz hala annesi Amerika ya kaçıranı konuşuyoruz. bunun gibi ülkede binlerce mağdur var kimse konuşmuyor. 0 0 Yanıtla
  • Trgtyldz: esnaf değil sanki mafya 0 0 Yanıtla

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