Fatih'te ahşap binada başlayan yangın yanındaki binaya da sıçradı
Balat'ta korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
İSTANBUL - Fatih'te yarı ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanda bulunan binaya sıçradı. Çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü. Yangın başladığında binada bulunan bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.
Yangın saat 01.00 sıralarında Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Bir kısmı tadilat halinde olduğu öğrenilen 3 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Neden çıktığı bilinmeyen yangın kısa sürede yandaki 4 katlı binanın üç ve dördüncü katına sıçradı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Fatih, Bayrampaşa, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Alevlerin 2 binayı da sardığı yangın için itfaiye ekipleri Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak ve Mürselpaşa Caddesi üzerinde iki koldan söndürme çalışmaları yürüttü. Yangın yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürüldü.
İddiaya göre yangın yandaki binaya sirayet ettiği esnada binada bulunan bir vatandaş da kendi imkanlarıyla evden çıkarak kurtuldu. Yangından kurtulan vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.
Söndürme çalışmaları nedeniyle Mürselpaşa Caddesi bir süre araç trafiğine kapatılarak ulaşımın ara sokaklardan gerçekleşmesi sağlandı.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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