Fatih'te boşandığı eşini vuran adamın yürüme engelli olduğu ortaya çıktı

Eski eşini vuran adamın tekerlekli sandalye ile kaçtığı anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Fatih'te uzun süre önce ayrıldığı eski eşini sokak ortasında silahla vurarak ağır yaralayan adamın yürüme engelli olduğu ortaya çıktı. Eski eşini vuran adamın akülü tekerlekli sandalyeyle kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün saat 14.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda İddiaya göre, ara ara rahatsız ettiği ve uzun süre önce boşandığı eski eşi Halide Birtaş ile sokakta karşı karşıya gelen Mehmet Ali Gülerli çıkan tartışmada silahına sarılarak ateş açmış, kurşunların hedefi olan Birtaş karın ve kasık bölgesinden ağır yaralanmıştı. Mehmet Ali Gülerli ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Dehşet saçan kocanın yürüme engelli olduğu ortaya çıktı

Kadının hastanedeki tedavisi sürerken, dehşete düşüren olayla ilgili yeni ayrıntılar çıktı. Mehmet Ali Gülerli'nin bir bacağının olmadığı öğrenildi. Halide Birtaş'ı vuran akülü sandalyeli eski kocanın kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde engelli adamın yokuş aşağı hızla indiği görülüyor. Bu sırada sokaktan çığlık seslerinin yükseldiği duyuluyor.