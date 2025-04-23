Fatih'te depremde hasar alan metruk bina yıkıldı

İSTANBUL - İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Fatih'te hasar alan metruk bina ilçe belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Öte yandan, depremde zarar gören bina havadan görüntülendi.

İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fatih'te bulunan metruk binada depremin ardından çökme yaşandı.

Depremde hasar alıp çöktü

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sevk edilen ekipler, binada kimsenin olmadığını tespit etti. Hasar alan metruk bina belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile yıkıldı. Öte yandan, depremde hasar alan binanın son hali havadan görüntülendi.