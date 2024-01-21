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Fatih'te drift atan şahsa 45 bin 210 TL para cezası - Son Dakika
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Fatih'te drift atan şahsa 45 bin 210 TL para cezası

Fatih ilçesinde ara sokaklarda drift atan ve bu anları sosyal medyada paylaşan şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren magandaya toplamda 45 bin 210 TL trafik idari para cezası uygulandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Fatih\'te drift atan şahsa 45 bin 210 TL para cezası
21.01.2024 - 22:28,
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Fatih'te ara sokaklar drift atan şahsa 45 bin 210 TL para cezası

İSTANBUL - Fatih'te ara sokaklarda drift atarak sosyal medyasında paylaşan şahıs yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren magandaya 45 bin 210 TL para cezası uygulandı.

Fatih ilçesi Drama Caddesi üzerinde bugün bir şahıs ara sokaklarda drift atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye düşüren şahıs o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için harekete geçti. Yapılan incelemelerde; aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsünün M.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs aynı gün yakalandı. Toplamda 45 bin 210 TL trafik İdari para cezası uygulanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Fatih, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te drift atan şahsa 45 bin 210 TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te drift atan şahsa 45 bin 210 TL para cezası - Son Dakika
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