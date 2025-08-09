Fatih'te Esnaflar Arasında Kavga

İstanbul Fatih ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde esnaf arasında tekme tokat ve yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesinde bulundan ve yerli, yabancı turistler tarafından da yoğun olarak ziyaret edilen Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, esnaf arasında küfürleşme ile başlayan tartışma tekme, tokat ve yumruklu kavga dönüştü. Kavgayı araya giren diğer esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL