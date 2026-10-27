Fatih'te kavga sonrası silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, o anlar kaydedildi

Fatih'te kavga sonrası silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı, o anlar kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Fatih'in Şehremini Mahallesi'nde dün akşam iddiaya göre iki grup arasında çıkan kavganın ardından bir kişi, araçla olay yerinden uzaklaşan kişiye silahla art arda ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Fatih'te 2 grup arasında çıkan kavga sonrası taraflardan biri araçla olay yerinden ayrılan kişiye silahla art arda ateş açtı. Saldırıda bir kişi yaralanırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan kavganın ardından bir kişi, araçla olay yerinden uzaklaşan kişiye silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
Saldırı sırasında yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
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