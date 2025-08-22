Fatih'te Kuru Sıkı Silah Operasyonu - Son Dakika
Fatih'te Kuru Sıkı Silah Operasyonu

Fatih'te Kuru Sıkı Silah Operasyonu
22.08.2025 13:15
Polis, kuru sıkı silahları gerçeğe çeviren şüphelilere operasyon düzenleyerek 2 kişiyi tutukladı.

Fatih'te polis ekipleri tarafından kuru sıkı silahları gerçeğe çevirerek piyasaya süren şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de meydana gelen kurşunlama olaylarında ele geçirilen silahlar ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde yer alan bir adreste iğne ve namlu kısımlarının değiştirip tekrar kullanılmak üzere piyasaya sürdükleri tespit edildi. Kuru sıkı silahları gerçeğe çevirerek satan şüphelilerin adresine 18 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda, B.C.S. ve A.T.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet sürgü kapağı, 4 adet namlu, 12 adet fişek ile silah yapım ve tamir işlemlerinde kullanılan çok sayıda el aleti ele geçirildi. B.C.S. isimli şüphelinin 5 yıl 6 ay, A.T.P. isimli şüphelinin de 14 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Kuru Sıkı Silah Operasyonu - Son Dakika

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
SON DAKİKA: Fatih'te Kuru Sıkı Silah Operasyonu - Son Dakika
