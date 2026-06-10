Fatih'te Park Halindeki Araç Kundaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te Park Halindeki Araç Kundaklandı

Fatih\'te Park Halindeki Araç Kundaklandı
10.06.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te tamirci Nuri Taşdelen'in aracı kundaklandığını iddia etti, yangın söndürüldü.

İstanbul Fatih'te park halindeki araç bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil tamircisi Nuri Taşdelen aracının kundaklanarak yandığını iddia etti.

Olay 1 ay önce Fatih Ayvansaray Mahallesi Sultan Çeşmesi Caddesinde bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre tamirci Nuri Taşdelen'e ait 57 HD 744 plakalı otomobil, gece saatlerinde bir anda yanmaya başladı. Aracın yandığı esnada evde olan Nuri Taşdelen, hemen durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Otomobilinde herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Nuri Taşdelen, yangının kundaklama sebebiyle çıktığını iddia etti. Otomobil sahibini 200 bin lira değerindeki araçta 120 bin liralık masraf oluştuğunu belirterek sorumluların yakalanmasını istedi.

"Arabada hiçbir şey yoktu"

Otomobilinde küçük sorunlar olduğunu söyleyen Taşdelen, araçta yangın çıkacak kadar hasar olmadığını söyledi.

Nuri Taşdelen, "1 ay önce evin önüne arabayı saat 20.30'da evin önüne bıraktık. Saat 23.30-00.00 civarı araba kendi kendine yandı dediler. Polisler kamera kaydını aldı, bilmiyorum gece arabayı yakmışlar. Araba 8 senedir bende herhangi bir sorunu yoktu. Ufak tefek sesi vardı, araba da hiçbir şey yoktu. Sonra kamera kaydını polis aldı. 2 saat önce Topçular'a gittim, geldim hiçbir sorunu yoktu. Arabanın altından tutuştuğunu kamera çekmiş, 'Onu inceleyeceğiz' dedi. Bir kriminal rapora gidecek, bilmem ne dedi. Bu araba 200 bin lira değerinde arabada 120 bin lira masraf var" şeklinde konuştu. Nuri Taşdelen, aracını kundaklayanların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Olaylar, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Park Halindeki Araç Kundaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu
Burası Norveç değil Türkiye’nin doğusu Manzara hayran bıraktı Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

12:14
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
12:08
Meslektaşları affetmedi Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:31
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 12:33:44. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih'te Park Halindeki Araç Kundaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.