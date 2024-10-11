Fatih'te Tacizci Şüpheli Tutuklandı

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Fatih'te Semih Çelik tarafından 2 genç kızın vahşice öldürülmesi ile ilgili taciz içerikli paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul'da Semih Çelik tarafından 2 genç kızın vahşice öldürülmesi ile ilgili taciz içerikli paylaşımlar yaptığını belirledi. Paylaşım yapan şüphelinin kimliğinin E.S.(24) olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suçu ve suçluyu övme ve kişinin huzur ve sükununu bozma" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL