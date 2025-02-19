Fatih'te Uyuşturucu Kaynaklı Cinayet - Son Dakika
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Fatih'te Uyuşturucu Kaynaklı Cinayet

Uyuşturucu etkisindeki üç kişi, tartıştıkları arkadaşlarını camdan atıp ölümüne neden oldu.

19.02.2025 23:19
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Fatih'te uyuşturucu etkisindeyken dövdükleri arkadaşlarını camdan attılar: Düşme anı kamerada

İSTANBUL - Kısa süre önce kuzeniyle İstanbul'a gelen Fas uyruklu kişi, kendilerine kalacak yer ayarlayan 2 kişiyle birlikte Fatih Aksaray'daki bir eve gitti. Burada uyuşturucu kullanan kuzen ve 2 arkadaşı, tartıştıkları şahsı darbedip camdan attı. 10 metre yükseklikten yere düşen adam hayatını kaybederken, feci olay kameraya yansıdı.

Olay, 16 Şubat Pazar saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray'da meydana geldi. İddiaya göre Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile kısa süre önce İstanbul'a geldi. İki kuzen kalacak yer aramaya başladı. Bu sırada W.S. bunun için M.D. ve S.S. ile iletişime geçti. Belaiz ile W.S. Aksaray'da bir eve götürüldü. M.D., S.S. ve W.S. uyuşturucu kullanmaya başladı. Bu sırada evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı. Yaklaşık 10 metreden yere çakılan Belaiz, ağır yaralandı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Binadan çıkan şüpheliler belirlendi. Kuzen W.S ile M.D. ve S.S kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan adamın yere çakıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ben iş yerimi açmaya geldiğimde adamın birini yukarıdan aşağı attıklarını duydum"

Olayla ilgili koşuna Fettah Karakurt kişi, "Sabaha karşı olay olmuş. Ben iş yerimi açmaya geldiğimde adamın birini yukarıdan aşağı attıklarını duydum. Bu bina zaten boşaltılmıştı. Burada fuhuş yapan insanlar, uyuşturucu da kullanmış olabilirler. Yabancı uyruklu olduğunu bildiğimiz bir şahsı, üçüncü kattan aşağı atıyorlar. 4-5 kişi grup şeklinde kaçıyorlar. Onun haricinde başka bir bilgim yok. Hayatını kaybeden şahıs, daha önce buralarda görülüyordu. Birkaç bayanla buralarda geziyorlardı. Onunla ilgili bilgim var. Ama aralarında nasıl bir husumet var ya da intihar mıdır? Yoksa onu yukarıdan aşağıya mı attılar? Onunla ilgili bir bilgim yok. Ama düştükten sonra kaçanlar var" dedi.

Kaynak: İHA

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