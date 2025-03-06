Haraç çetesinin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu: Soldaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter - Son Dakika
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Haraç çetesinin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu: Soldaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter

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Fatih'te bir tekel bayiinin kurşunlanmasına ilişkin 5'i çocuk 6 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen telefonda çetenin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Şüphelilere gönderilen mesajda kurşunlanacak iş yerinin işaretlendiği bir fotoğrafın altına, "Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter" yazdığı, şüphelilerin ise "3 bin euro nakit verirsin, videodan sonra devamını atarsın" dediği görüldü.

06.03.2025 11:56  Güncelleme: 13:10
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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakol Sokak'ta 25 Şubat saat 05.30 sıralarında dehşet yaşandı. Tekel bayii önüne otomobille gelen saldırganlar iş yerine ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

5'İ ÇOCUK 6 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü izledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak saklandıkları eve kadar takip edildi. Polis ekipleri eve yaptığı baskında 5'i yaşı küçük 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

SALDIRIYI KAYDA ALMIŞLAR

Polis şüphelilerin evinde yaptığı aramada bulduğu cep telefonunda ise saldırıyla ilgili ilginç detaylara ulaştı. Telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilmiş görüntüleri bulundu. Otomobilden çekilen görüntülerde bir şüphelinin aracın camını açarak işyerine ateş ettiği, ardından da şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Haraç çetesinin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu: Soldaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter

"SOLDAKİ SÜKKANA 3-4 TANE ATSANIZ YETER"

Polis telefonda yaptığı incelemede Whatsapp üzerinden şüphelilerin saldırıyla ilgili konuşmalarını da tespit etti. Şüphelilere gönderilen mesajda kurşunlanacak iş yerinin işaretlendiği bir fotoğrafın altına, "Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter" yazdığı belirlendi. Şüphelilerin ise bu mesaja cevap olarak "Bizim her şeyimiz hazır 3 bin euro nakit verirsin, videoyu attıktan sonra devamını atarsın' denilerek cevap verdiği görüldü.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden M.G. Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük 5 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haraç çetesinin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu: Soldaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter
Haraç çetesinin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu: Soldaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Haraç çetesinin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu: Soldaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 6490203:
    adamlar king soylu terörü bitirdi şimdi ki bakanımız da çeteleri bitirecek inşallah 13 28 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    acikcasi bu gibi olaularin kanimen cezasi nedir bilmem ama ne ise 2 kati 3 kati olmasi gerekli. hani bu hayatin icinde anlik, ongorulemez gelisen durumlar degil. bu tastamam eskiyalik. 32 0 Yanıtla
  • aragorn:
    MK FIRLAMALARI 20 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    Türkiye'de herşey var maşallah yolsuzluk hırsızlık rüşvet 5 0 Yanıtla
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