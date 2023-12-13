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Fatih Terim Fonu Davasında Takipsizlik İtirazı Reddedildi - Son Dakika
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Fatih Terim Fonu Davasında Takipsizlik İtirazı Reddedildi

Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında bazı müştekilerin, 'bankacılık zimmeti' suçuna ilişkin verilen takipsizlik kararına yaptığı itiraz reddedildi.

13.12.2023 - 10:39,
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Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında bazı müştekilerin, 'bankacılık zimmeti' suçuna ilişkin verilen takipsizlik kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Takipsizlik kararına itiraz reddedildi

Bazı müştekiler tarafından savcılığın 'bankacılık zimmeti' suçundan verdiği takipsizlik kararına itiraz edilmişti. İstanbul 4.Sulh Ceza Hakimliği konuya ilişkin, dosyada bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Kanun'un 162.maddesi kapsamında yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığına" dair yazısı karşısında muhakeme şartının gerçekleşmediğini ve itiraz nedenlerinin yerinde olmadığını belirtti.

Mahkeme, bu çerçevede yapılan itirazın reddine karar verdi. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kesin, kanun yolu kapalı olmak üzere karar verildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Fatih Terim Fonu Davasında Takipsizlik İtirazı Reddedildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Selçuk İnan, Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, Dolandırıcılık, Hukuk, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih Terim Fonu Davasında Takipsizlik İtirazı Reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim Fonu Davasında Takipsizlik İtirazı Reddedildi - Son Dakika
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