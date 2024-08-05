Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

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İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz ay aracıyla kaza yapan ve 16 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne sebep olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık için istenen ceza belli oldu. Zehra Kınık hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

05.08.2024 17:50  Güncelleme: 18:59
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İstanbul Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

KAZADA 16 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Beykoz'a bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobille çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hastanede hayatını kaybetmişti.

Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

ESKİ KIZILAY BAŞKANI KINIK'IN KIZI İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenen Kınık, 30 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

YÜZDE 50 KUSURLU ÇIKMIŞTI

Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan kaza tespit raporunda, otomobil ve motosiklet sürücüsünün yüzde 50'şer kusurlu bulunduğu öğrenilmişti.

Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı\'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Emin Erol: tutuklansın neden şu an dışarıda ki hapiste olması gerekir 143 7 Yanıtla
  • Zafer El: kızın suçu yok yol kenarındaki beton dubalar ölüme sebebiyet verdi belediye suçludur kolay gelsin şoför çocukta birşey yok 9 94 Yanıtla
  • murat salih başçı: bu iktidar ve bu düzen degismedikce birşey olmayacağını hepimiz biliyoruz... 84 8 Yanıtla
  • nurullah sari: Bu kazayi videodan izledim.yuzde 50 hatayi motorsiklete nasil verilmis anlamadim 69 6 Yanıtla
    Zafer El: kızın suçu kabahati yok yol kenarindaki beton dubalar ölüme sebebiyet vermiştir belediye kusurludur şoför oglanda hicbirzey yok dubadan kurtuldu 4 47
  • tcsblcnuluc can: bulurlarsa verirler ceza :)))) 54 3 Yanıtla
    Zafer El: motor sürücüsü ile beton dubalar kusurludur kıza onlar çarptı iyi seyredin 4 42
  • Uğur Yazıcı: abd ye yerleşmiş diyordu geçen gün bir haber.. 46 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: 2 yil alir onuda adli kontrol e çevrilir. ser seccadeni kil namazi sonrada. 32 2 Yanıtla
  • Akın Karadağ: hiç bir şey olmaz denetimli serbestlik bitti 30 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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