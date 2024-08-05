İstanbul Beykoz'da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Beykoz'a bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobille çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hastanede hayatını kaybetmişti.
4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Zehra Kınık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenen Kınık, 30 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan kaza tespit raporunda, otomobil ve motosiklet sürücüsünün yüzde 50'şer kusurlu bulunduğu öğrenilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (21)