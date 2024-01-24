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Feci kazada can pazarı: Üst geçidi kullanmadılar, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Feci kazada can pazarı: Üst geçidi kullanmadılar, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da üst geçidi kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan aynı aileden 1'i kız çocuğu toplamda 3 kişi araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda bir erkek çocuk ise hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Kazaya karışan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Feci kazada can pazarı: Üst geçidi kullanmadılar, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 19:45,  Güncelleme: 19:48
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Feci kazada can pazarı: Üst geçidi kullanmadılar, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

-Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara araba çarptı, 4 yayadan 3'ü hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da iddiaya göre üst geçidi kullanmayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan aynı aileden 1'i kız çocuğu toplamda 3 kişi araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1 erkek çocuk ise hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Ankara- Eskişehir yolu Temelli mevkinde meydana geldi. İddiaya göre üst geçidi kullanmayarak trafiğin hızlı seyrettiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2'si çocuk 4 kişiye 34 FDE 878 plakalı araç çarptı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre anne Şermin Öcal, anneanne Fatma Öcal ve 3 yaşındaki kız çocuğu Öykü Öcal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada bir 10 yaşındaki Emre Öcal'ın ise hafif yaralandığı ve Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Görgü tanığı Müslüm Çakırgöz, yaptığı konuşmada, "Bir anda ses duyduk ve geldik. Araç 4 kişiye çarpmış. 2 çocuk, 1 anne ve anneannesi. Duyduğumuza göre 3 kişi ölmüş. 1 erkek çocukta yaşıyormuş" dedi.

Polis, kazaya karışan aracın sürücüsünü ise gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
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Ankara, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci kazada can pazarı: Üst geçidi kullanmadılar, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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