Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

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Bolu Dağı'nda tırın bariyeri aşarak geçtiği karşı şeritte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

22.08.2024 18:58
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Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

DÜZCE - Bolu Dağı'nda tırın bariyeri aşarak geçtiği karşı şeritte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce geçişi Darıyeri Hasanbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Hasan K.idaresindeki 34 FSY 454 plakalı tır, frenlerinin boşalması sonucu İstanbul istikametinden Ankara istikametine geçti. Karşı şeritten gelen 34 JBZ 03 plakalı otomobile çarparak sürüklenmesine sebep olan tır, ardından takla attı. Feci kazada otomobil kağıt gibi ezildi.

Otomobilde bulunan 3 kişiden Mustafa Mildanile Filiz Mildanolay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan tır sürücüsü Mustafa K. ile Serkan Mildanise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Serkan Mildan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği, tır sürücüsü Hasan K.'nın ise yoğun balımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazaya ilişkin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3\'e yükseldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

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