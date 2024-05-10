Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen feci kazada ağır yaralanan Darıca Spor U17 futbolcusu Bayram Gaymaz, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kazada toplamda 2 kişi hayatını kaybetti.

10.05.2024 02:09
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Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti

11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin 10 metrelik istinat duvarından uçması neticesinde meydana gelen feci kazada ağır yaralanan Darıca Spor U17 futbolcularından Bayram Gaymaz, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

29 Nisan tarihinde 41 AHP 408 plakalı Peugeot marka otomobiliyle Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar otomobilin yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ağaçlık alanı aşarak kaza alanına ulaştı. Araçta bulunan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram Gaymaz, Emir A. ve Yunus Emre Savaş hastaneye kaldırıldı.

Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Yaralılardan Yunus Emre Savaş, Bayram Gaymaz ve Emir A.'nın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu öğrenildi. Durumu kritik olan ve Darıca Spor U18'de oynayan Yunus Emre Savaş, 1 Mayıs tarihinde hayatını kaybetmişti. 11 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren ağır yaralı Bayram Gaymaz da yaşamını yitirdi. Genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 17 yaşında yaşama gözlerini yuman Bayram Gaymaz'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İHA

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