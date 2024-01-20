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Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim, deplasmanda Yalova VİP'i 61-60 yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim, deplasmanda Yalova VİP'i 61-60 yendi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim, deplasmanda HDI Sigorta Yalova VİP'i 61-60 yenerek galibiyet elde etti. Yalova VİP ise evindeki maçtan 1 sayı farkla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim, deplasmanda Yalova VİP\'i 61-60 yendi
20.01.2024 - 17:27,
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim deplasmanda HDI Sigorta Yalova VİP'i 61-60 yendi.

Ligin 19. haftasında Yalova VİP, Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim'i konuk etti. 90. Yıl Spor Salonu'nda müsabakada Şeyda Kurden Aktaş, Anıl Veziroğlu ve Süleyman Tepe hakem üçlüsü düdük çaldı. Maça baskılı başlayan Turuncu Sarılı ekip, ilk çeyreği 11-14 geride tamamladı. İkinci çeyrekte hücumunu artıran konuk ekip, devre arasına 23-33'lük skorla üstün girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte ise iki takımda sert oynamasına rağmen konuk ekip, 11 sayı farkla skoru 43-54 yaptı. Final çeyreği ise adeta basketbolseverlerin nefesini kesti. Tempoyu arttıran iki takım arasında yaşanan mücadele sonucu Yalova VİP, Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim'e 1 sayı farkla yenildi. 60-61'lik skor sonucu evinde yenilen Turuncu Sarılı ekip parkeden mutsuz ayrılırken, Sarı Lacivertliler ise galibiyet sevinci yaşadı. Yalova ekibi sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynadığı mücadeleyi 68-65'lik skorla kazanma başarısı göstermişti. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim, deplasmanda Yalova VİP'i 61-60 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim, deplasmanda Yalova VİP'i 61-60 yendi - Son Dakika
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