Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı - Son Dakika
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Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı

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Uzun süredir Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrasında Fenerbahçelilere canlı yayında ağır küfürler etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açtığı astrolog Güven, gözaltına alındı.

27.05.2024 20:35  Güncelleme: 20:46
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Aylardır Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası gece geç saatlerde canlı yayında Fenerbahçeli taraftarlara ağza alınmayacak küfürler savurmuştu. Bu nedenle hakkında soruşturma başlatılan Güven, gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatmıştı. Güven, bu soruşturma neticesinde gözaltına alındı.

SABIKASI OLDUKÇA KABARIK

Öte yandan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı gözaltına alınan astrolog Meral Güven'in sabıkası kabarık çıktı. Güven'in insan yaralama dahil birçok sabıkasının olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Meral Güven, yine geceye damga vurdu. Bu kez Fenerbahçe taraftarını hedef alarak "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı" paylaşımda bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu. Güven'in açtığı yayını izleyenler duyduklarına inanamadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası paylaşımlarda bulunan Güven, açıklamalarıyla da olay oldu.

Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Meral Güven, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ertan Çelik: İŞİNİZ FALCILARA BÜYÜCÜLERE HOKKABAZLARA KALDI. 4 1 Yanıtla

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