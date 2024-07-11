Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
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Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı

Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı

Daha önce erkek çocuklarını öpüştürdüğü için cezaevine giren Gaga Bulut lakaplı Bulut Altuğ, yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

11.07.2024 10:37
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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçunun engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirtilen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı tespit edilen, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

EVİNE OPERASYON YAPILDI

Karşıyaka ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Altuğ'u gözaltına aldı. Altuğ, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.

Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı

ERKEK ÇOCUKLARINI ÖPÜŞTÜRMÜŞTÜ

Bulut Altuğ, 2018 yılında İzmir'de erkek çocuklarına para verip, birbirleriyle öpüştürüp, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için gözaltına alınmıştı. Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ'a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl ve 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Bulut Altuğ çıkarıldığı mahkemede 25 Aralık 2020 tarihinde tahliye edilmişti.

Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren: 15 yil hapis alip tahliye nasil oluyor anlamadim konuyu 5 0 Yanıtla

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