Fenomen Hülya Mizgin Tartışma Çıkardı - Son Dakika
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Fenomen Hülya Mizgin Tartışma Çıkardı

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Hülya Mizgin, Esenyurt'ta gelinlikçi çalışanlarıyla tartıştı, polis olay yerine geldi.

30.09.2024 19:25
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Sosyal medya fenomeni ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada

Tiktok fenomeni Hülya Mizgin sokak ortasında tartışma çıkardı

İSTANBUL - Sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattı. Bir gelinlikçide çalışanlarla bilinmeyen bir nedenle dakikalarca tartışan fenomen, polislerin gelmesiyle karakola götürüldü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin, bir gelinlikçide çalışanlar ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede sokağa taşınan olayda dakikalarca bağıra çağıra tartıştı. Çevredeki vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine gelen ekipler, fenomen Hülya Mizgin'i karakola götürdü. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan tartışma anlarını anlatan Muammer Kocaman, "Ben çalışıyordum, sesleri duyunca dışarı çıktım. Bizim komşu ile bir kadın kavga ediyor. Hemen gelinlikçinin önüne doğru gittim ve tartıştığı kadının sosyal medya fenomeni Hülya Mizgin olduğunu gördüm. Yaklaşık 15 dakika bağırarak tartıştılar. Daha sonra ise polis Hülya Mizgin'i karakola götürdü" dedi.

Fenomen Hülya Mizgin Tartışma Çıkardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fenomen Hülya Mizgin Tartışma Çıkardı - Son Dakika

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