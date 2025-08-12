Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Kaza, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yola savrulan Narin, yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Servan Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GERİYE PAYLAŞIMI KALDI

Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.

KAZADAN YENİ GÖRÜNTÜ

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsünde Narin'in, tıra arkadan çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.