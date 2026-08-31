Feribot faciasından sağ kurtulan Adanalı gençlerin ölüm kalım mücadelesi: "Anne ölüyoruz, hakkını helal et"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Girne'de, feribot faciasında kurtulan Adanalı Sudenaz Sönmez'in beraberindeki arkadaşları Burak Can Keskin ve Burak Arif Kaya ile can pazarının yaşandığı feribottaki görüntüleri ortaya çıktı.

KKTC'deki feribottan kurtulan Sudenaz Sönmez'in, feribotta can pazarı yaşanırken cep telefonuyla çekerek annesine gönderdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde feribotta yaşanan panik ve insanların kurtulma mücadelesinin izleri yer aldı.

Anne Selcan Sönmez, kızının feribota bindikten yaklaşık 5 dakika sonra kendisini arayarak, "Anne, gemi çok sallanıyor, dua et" dediğini, ilerleyen dakikalarda ise "Anne, ölüyoruz, gemi batıyor, hakkını helal et" sözleriyle helalleştiğini söyledi.

Anne Sönmez, kızının tekrar aradığını, "Anne, ölüyoruz. Gemi batıyor" dediğini anlatarak, "Kızım çok feryat etti. O anda ben hemen kolluk kuvvetlerini aradım. Feribot firmasını da aradık. Bize böyle bir şey olmadığı söylendi. Ama kızım tekrar beni aradı. 'Anne, insanlar önümde gidiyor, çocuklar hep öldü' diyordu" ifadelerini kullanarak yaşadığı panik anlarını aktardı.

Sönmez, kızının yaşadığı korkunun kendisi için de tarifsiz olduğunu belirterek, "Kozanlı olan genç Burak Arif Kaya, kolu ile vura vura camı kırmış. Önce Sude'yi çıkarmış, başkaları da çıkmış, hamile bir kadın varmış, onu çıkarmış" şeklinde konuştu.

Kızının yaşadığı panik anlarını ve yaşadıklarını kendisine aktardığını ifade eden anne Selcan Sönmez, "Bana, 'Psikolojim kalmadı, ölüyorum anne' dedi. Bir anne için ne kadar kötü bir şey. Kızımın sesini duyana kadar ben inanamadım. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı bize ulaştı. Allah razı olsun, onlara maddi manevi desteği sağladı. Başkan bey Uğur bey diye birini yanlarına iletişim ve ihtiyaçlarına yardımcı olması için yönlendirmiş. Allah razı olsun. Sesini duyana kadar yaşadığına inanamadım. Kızımın orada öğretmenleri falan da gelmiş. O bana 'Hakkını helal et' demesi gözümün önünden gitmiyor" dedi.

"Gemi su almaya başladı"

Kızının anlattıklarına göre geminin hareket ettikten sonra su almaya başladığını söyleyen Sönmez, "Kızım, 'Anne, gemi yürüdü, su almaya başladı' diyor. Oradan bir ağabey kalkmış, 'Benim çocuklarım korkuyor, kaptan bey dur, sahil güvenliği arayacağım, ben ineceğim' demiş. Ardından gemi yan yatmış. Yaklaşık 20 dakika ancak yolculuk yaptıklarını söylüyor" diye konuştu.

Kızının kazanın ardından hastaneye kaldırıldığını ve tedavi edildiğini belirten Sönmez, "Hastaneye kaldırılmışlar, serum falan yapmışlar. Şimdi çok şükür iyi. Sanırım bir otele yerleştirecekler. Daha sonra ifadeleri alınacakmış şeklinde bize bilgi verdi. 'Keşke bunları yaşamasaydım da okumasaydım' diyor. O psikolojisini anlatamam. 'Anne hakkını helal et' demesi gözümün önünden gitmiyor" dedi.