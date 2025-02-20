Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis tarafından pansiyonlarda yapılan denetimde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince pansiyonlarda denetim gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde pansiyonlarda düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlere 50 personel katıldı. Denetimlerde19 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Düzensiz Göçmen Denetimi - Son Dakika
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