Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde 9'u çocuk 17 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 8 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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