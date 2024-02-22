Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

22.02.2024 19:58  Güncelleme: 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Fethiye- Antalya Karayolu Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki otomobil, 14 yaşındaki Bedirhan Arslan idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki 13 yaşındaki Mehmet Efe Can yola savruldu.

Fethiye'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Mehmet Efe Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Muğla\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:24:42. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement