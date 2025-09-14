Fethiye'de Yangın Paniği - Son Dakika
Fethiye'de Yangın Paniği

14.09.2025 14:44
Muğla Fethiye'de tek katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın korkuturken, yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi 121. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiracı olan F.B.'nin ikamet ettiği tek katlı evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede evi sararken mahalle sakinleri de büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadığı bildirilirken evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yangının çıkış nedenini tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

