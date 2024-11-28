Fethiye'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fethiye'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Fethiye\'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Fethiye'de üniversite kampüsünde yangın senaryosu üzerinden tatbikat yapıldı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

28.11.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği Fethiye'de bulunan bir üniversite kampüsünde yangın çıktı. İlk olarak ekip lideri, sağlık çalışanlarına olayla ilgili bilgilendirme yapıldı. Tatbikat kapsamında yaralılar ambulanslar ve minibüslerle Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgede kurulan triaj alanında olaydan etkilenen öğrenciler ve görevler muayene edilecekleri alanlara yönlendirildiler. UMKE ekibinin de destekleri ile yaralıların kısa sürede tedavilerine başlanırken; tatbikat gereği 24 kişinin hafif, 4 kişinin orta, 4 kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi. 4 ağır yaralının ise 3'ünün hayatını kaybettiği bilgisi aktarıldı. Ekipler kısa sürede hastaların tedavisinin yapılması adına özverili bir çalışma yürüttü.

"Karşılaşılabilecek sorunları tespit ederek önleyici adımlar atmayı hedefledik"

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İlhan Nazlısöz, "Fethiye Devlet Hastanesi olarak afet planlaması çerçevesinde bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatımızın senaryosu, üniversite yerleşkesinde bir yangın sonrası meydana gelebilecek yaralanma ve rahatsızlıklara müdahaleyi içeriyordu. Bu sayede, karşılaşılabilecek sorunları tespit ederek önleyici adımlar atmayı hedefledik. Tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığına inanıyorum. Hastanemizin çeşitli ekiplerinden doktorlar, hemşireler ve sivil savunma ekipleri dahil olmak üzere yaklaşık 24 görevli çalışmada yer aldı. Ayrıca, senaryo kapsamında 32 öğrencimizi de aktif roller üstlenmeleri için görevlendirdik. Sağ olsunlar, onlar da bizleri kırmayarak tatbikata katıldılar ve katkı sağladılar" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Fethiye, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:51 Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:19 Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:44 Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
07:43 Greta Thunberg’ten skandal Kürdistan paylaşımı Greta Thunberg'ten skandal Kürdistan paylaşımı
07:29 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor 100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 20:55:23. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.