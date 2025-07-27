Muğla'nın Fethiye ilçesinde limanda bulunan bir teknenin su alması üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından su tahliyesi gerçekleştirildi.
Fethiye limanında bağlı bulunan teknenin su almaya başlaması üzerine Kıyı Emniyet Genel müdürlüğü ekiplerin yardım talep edildi. Yapılan yardım talebi üzerine görevlendirilen TAHLİSİYE-5 botu tarafından su tahliye edilerek emniyete alındı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye Limanı'nda Su Alan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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