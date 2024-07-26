FETÖ'cü Ankara'da Gizli Bölmede Yakalandı

3.Sayfa

Aranan FETÖ'cü dolaptaki gizli bölmede böyle yakalandı

FECÖ'cü Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, aranan FETÖCÜ teröristi Ankara'da yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan 7 yıldır firari olarak ARANAN FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü mensubu SAY kod adlı H.A düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen İhraç Polis Memuru H.A.'nın Altındağ İlçesinde kayıtsız olarak kaldığı tespit edildi. Operasyon sonucu adreste yapılan aramada, ZULA olarak tabir edilen gizli bölmede saklanmış olan şüpheli H.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli H.A.'nın mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.