FETÖ Davasında Tanık Dinlenmeye Devam Edildi - Son Dakika
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FETÖ Davasında Tanık Dinlenmeye Devam Edildi

Kemalettin Özdemir'in yargılandığı duruşmada tanıklar dinlendi, mahkeme duruşmayı erteledi.

19.11.2024 12:33
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'emniyet imamı' olduğu iddiasıyla 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan cezalandırılması istenen Özdemir'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Kemalettin Özdemir ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tanık dinleneceğini söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet S., sanık Özdemir'in örgütsel toplantılar düzenlediğini anlattı.

Ankara'nın Batıkent ilçesinde bir eve gittiklerini söyleyen Mehmet S., "Kemalettin Özdemir, bizimle ilgileniyordu. Bize sohbet veriyordu. Ben yaşadıklarımı mahkemede anlattım. Terör örgütü üyeliğinden yargılandım. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi" dedi.

Tanık Selim Ç. de 45 yıldır gazetecilik yaptığını, FETÖ sivil çatı davasında tanık olarak beyanda bulunduğunu, 1999'dan sonra örgütten ayrılıp, FETÖ'yü deşifre etmek için kitaplar yazdığını anlattı.

Mahkemece dinlenen tanık Oğuz G. şunları söyledi:

"1998 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandım. Sırasıyla Ankara Batman ve Gaziantep'de görev yaptım. 15 Temmuz'da da KHK ile atıldım. 1997'de Kocatepe Camiisinin arkasındaki bir binada Kemalettin Bey bizlere sohbet verdi."

Tanık beyanlarının ardından söz verilen Özdemir, tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek, beraat talebinde bulundu. Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bazı kişilerin bir sonraki celsede tanık olarak dinlenilmesine hükmederek, duruşmayı 30 Ocak 2025'e erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Davasında Tanık Dinlenmeye Devam Edildi - Son Dakika

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