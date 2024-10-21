FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor - Son Dakika
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FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde St. Luke's Hastanesi'nde öldüğü tespit edildi. Teröristbaşı Gülen'in ölmeden hemen önce kaldığı ve boşaltılıp temizlendiği anlaşılan 251 numaralı oda gazeteciler tarafından görüntülenirken hastaneye gelen ziyaretçilerin morga gitmesine izin verilmediği ve hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendirildikleri aktarıldı.

21.10.2024 14:56
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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğu tespit edilirken, gazeteciler ölmeden önce kaldığı odayı da görüntüledi.

HASTANEDE ÖLEN KİŞİLER ARASINDA YER ALDI

Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden alınan bilgilere göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında yer aldı.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor

251 NUMARALI ODADA KALDI

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, elebaşı Fethullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı. Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen 251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor

ZİYARETÇİLERİN MORGA GİTMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor

BAKAN FİDAN: İSTİHBARAT KAYNAKLARIMIZ ÖLÜM HABERİNİ DOĞRULADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor." açıklamasında bulunmuştu. Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür." ifadesini kullanmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen\'in cenazesi Pensilvanya\'da St. Luke\'s Hastanesinde tutuluyor
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Amerika teröristi vermiyor, bahaneler uyduruyor. O zaman sen de bizden hiçbir teröristi alamazsın. Bu fakir bu görevde olduğu sürece teröristi alamazsın.Karşınızda ne Osmanlı’nın hasta adamı, ne cumhuriyetin çömez devleti, ne 70’lerin 90’ların güçsüz devleti var. ( Salondaki makarnacılar alkışşşş ) 63 25 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Ateşi bol olsun. 10 yıl önce ölseydi ülkede yas ilan edilirdi. Yinede yas ilan etmek isteyipte edemeyenler yok değildir. Darısı sevenlerine olsun inşallah 64 6 Yanıtla
  • Emir Emiroğlu:
    Çok uzakta değil bundan 10 yıl önce ölmüş olsaydı yas tutulacaktı.. 60 6 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Yakılmayacak mıydı ? 27 8 Yanıtla
  • Cemil Karaman:
    inşallah memlekete getirmezler 25 4 Yanıtla
  • Mehmet Malatyalı Yıldırım:
    Hoca efendiler öne methiyeler düzenler aracı olur cenazesini getirir onuda türbeye çevirirler sonuçta türbeye girişide paralı yapar yoluna bakarlar para için yaparlar tıpkı para için makam için yalakalık yaptıkları gibi hocanın suçu yokmuş der yas bile ilan eder bunlar ?? 15 7 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Bu alçağın gebermesi Yeni doğan skandalını ve önceki rezillikleri gölgelemesin Aman dikkat 14 6 Yanıtla
  • astragan:
    orda kalsın ankete gerek yok. 7 3 Yanıtla
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