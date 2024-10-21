FETÖ elebaşı Gülen\'in cenazesi Pensilvanya\'da St. Luke\'s Hastanesinde tutuluyor

Ender Kervancıoğlu:

Amerika teröristi vermiyor, bahaneler uyduruyor. O zaman sen de bizden hiçbir teröristi alamazsın. Bu fakir bu görevde olduğu sürece teröristi alamazsın.Karşınızda ne Osmanlı’nın hasta adamı, ne cumhuriyetin çömez devleti, ne 70’lerin 90’ların güçsüz devleti var. ( Salondaki makarnacılar alkışşşş )