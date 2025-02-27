FETÖ Mahrem İmamı Adana'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Mahrem İmamı Adana'da Yakalandı

Komiserlik sınavı sorularını sızdıran FETÖ’cü Mehmet Emin Kocaman Adana’da yakalandı.

27.02.2025 19:37
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Komiserlik sınav sorularını sızdıran FETÖ'nün mahrem imamı Adana'da yakalandı

ADANA - Batman Emniyet Müdürlüğünün mahrem imamlığı yaptığı öne sürülerek 7 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü öğretmen Adana'da yakalandı. Yakalanan kişinin komiser yardımcılığı sınavlarında soruları örgüt üyelerine verdiği iddia edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2008-2013 yıllarında Batman Emniyet Müdürlüğünün mahremde imamlığını yapan FETÖ'cü Mehmet Emin Kocaman'ın Adana'da olduğu bilgisine ulaştı.

7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ terör örgütü üyesi Mehmet Emin Kocaman, Sarıçam ilçesinde bir müstakil evde olduğu saptandı. Bunun üzerine harekete geçen tem polisleri yaptığı operasyonla şüpheliyi yakaladı.

"Komiserlik sınavı sorularını sızdırmış"

Yakalanan terör örgütü üyesi Kocaman'ın, Batman'da zümre başkanlığı yaparak sohbet toplantıları organize ettiği, örgüt içerisinde tayini çıkan kişileri aktarımı yaptığı ve komiser yardımcılığı sınavlarında sorguları örgüt üyelerine sızdırdığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaman cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Batman, Hukuk, Dünya, Terör, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Mahrem İmamı Adana'da Yakalandı - Son Dakika

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