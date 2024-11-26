FETÖ'nun Emniyete Yönelik Operasyonu - Son Dakika
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FETÖ'nun Emniyete Yönelik Operasyonu

FETÖ\'nun Emniyete Yönelik Operasyonu

Ankara'da 35 şüpheli 'mahrem imam' olarak gözaltına alındı.

26.11.2024 08:21
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen, 7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere Emniyet Mahrem Sorumlusu 35 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'nun Emniyete Yönelik Operasyonu - Son Dakika

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