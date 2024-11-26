FETÖ\'nun Emniyete Yönelik Operasyonu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen, 7'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere Emniyet Mahrem Sorumlusu 35 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA