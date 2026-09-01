FETÖ/PDY Operasyonunda 10 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ/PDY Operasyonunda 10 Gözaltı

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Ankara'da düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin bilişim yapılanmasında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel bilişim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY tarafından kullanılan Signal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY Operasyonunda 10 Gözaltı - Son Dakika

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