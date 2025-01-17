FETÖ/PDY Üyesi Balıkesir\'de Yakalandı

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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından deşifre edilerek yakalanan hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan 6 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile mahkumiyete yönelik aranması bulunan bir şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Şahıs adli mercilerdeki işlemleri sonrası Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR