Balıkesir'de polis ekipleri tarafından deşifre edilerek yakalanan hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan 6 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile mahkumiyete yönelik aranması bulunan bir şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Şahıs adli mercilerdeki işlemleri sonrası Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ/PDY Üyesi Balıkesir'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?