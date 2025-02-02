FETÖ Soruşturması: Şüpheli Adana\'da Yakalandı

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Konya'da üniversite okurken örgütün 'ev ağabeyliğini' yapıp ardından Irak'ın Kerkük kentinden sözde sorumlu FETÖ üyesi olan şüpheli, Adana'da yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, "Darbe olduğunu televizyonlardan öğrendim, örgütle bağlantım yok" dediği öğrenildi.

Konya'da üniversitede biyoloji bölümü okuyan Veysel A.'nın (42) bu dönemde terör örgütü FETÖ'nün düzenlediği sohbetlerde ve evlerde ağabeylik yaptığı ardından Irak'ın Kerkük kentine bir okula öğretmen olarak görevli gönderildiği öğrenildi. Kerkük yapılanmasının içerisinde sözde sorumlu olan Veysel A. 2015'te Türkiye'ye gelerek Adana'ya yerleşti. Kentte inşaat üzerine bir iş yeri açan şüphelinin bağlantılarını tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Darbeyi televizyondan öğrendim, örgütle bağlantım yok"

Veysel A.'nın emniyetteki sorgusunda, "Darbe gecesi Adana'daydım, darbe olduğunu televizyonlardan öğrendim. Örgütle herhangi bir bağlantım yok, Kerkük'e çalışmak için gitmiştim. Cemaat okulu olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA