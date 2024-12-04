FETÖ Üyesi Kayseri'de Yakalandı

Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi ekiplerden kaçamadı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş cezası olan bir şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. yakalandı.
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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