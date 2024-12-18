FETÖ'ye Almanya'dan Para Dağıtımı - Son Dakika
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FETÖ'ye Almanya'dan Para Dağıtımı

Adana'da FETÖ üyelerine Almanya'dan 5 milyon lira getirildiği iddialarıyla 14 kişi yakalandı.

18.12.2024 20:11
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İşsiz kalan FETÖ üyelerine Almanya'dan getirilen paralar dağıtıldı

Örgüt üyeleri Almanya'dan ülkeye 5 milyon lira para getirdiği öne sürüldü

ADANA - Adana merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda tutuklanan 8 örgüt üyesinin Almanya'dan ülkeye 5 milyon lira para soktuğu ve FETÖ'yü diri tutmak için işsiz kalan örgüt üyelerine dağıttıkları öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda FETÖ'ye finansman sağladığı, işsiz kalan örgüt üyelerine para aktararak örgütü ayakta tutmaya çalışanlar olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine Adana, İstanbul ve Manisa'da yaptığı operasyonla 14 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden M.K'nin medikal firma kurup iş yerinde örgütsel toplantı yaptığı ve finans ağını buradan yönettiği, FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürüldü. Şüphelilerden S.T. ve karısı H.T.'nin de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu, tutuksuz yargılamaları süren çiftin daha önce yurt dışına kaçmaya yönelik iki girişimini de polislerin önlediği öğrenildi. Ayrıca S.T.'nin öğretmenlikten ihraç edildiği ve örgüt üyelerinin çocuklarına özel biyoloji dersi verdiği iddia edildi.

Aralarında FETÖ Adana il sorumlusu M.Y.'nin de olduğu 8 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

"Almanya'ya kaçan mahrem imamlar Türkiye'ye kurye ile döviz göndermiş"

Terör örgütü FETÖ'nün sözde Adana finans sorumlusu M.Y'ye, Almanya'ya kaçan mahrem imamlar tarafından döviz gönderildiği belirlendi. FETÖ'nün mahrem imamları örgütü 'diri tutmak' adına kuryeler aracılığı ile Türkiye'ye dolar cinsi para gönderildiği tespit edildi.

"Kuryeler sohbet programlarından şifreli haberleşiyor"

Adana'da medikal şirketi bulunan M.Y, Almanya'dan getirilen paraları Adana, İstanbul, Gaziantep ve Manisa'daki kuryelerden kendisine ulaştırıldığını polis tespit etti. FETÖ'nün dolarlarını Türkiye'ye getirip dağıtan kuryeler internet üzerindeki sohbet programlarımdan şifreli konuşarak birbirleriyle haberleştiği öğrenildi. Kuryeler kullandıkları yazılım sayesinde şifreleri konuşmaları görüşme bitikten sonra anında silindiği ve sık sıkta cep telefonlarının değiştirdikleri belirlendi.

"Sözde imamın yeğeni FETÖ'nün kuryesi"

Yapılan operasyonda yakalanıp tutuklanan kişiler arasında bulunan kurye O.G, yurtdışına kaçan Adana'nın söz imamı B.G'in yeğeni olduğu belirlenirken amcası örgütsel faaliyetler için Türkiye'ye gönderdiği paranın transferinde rol oynadığını öğrenildi.

"Kuryeler ülkeye 5 milyon TL sokmuş"

Polis yurt dışından gelen paranın izini sürdüğünde yakalanan zanlıların 5'inin banka hesaplarında 5 milyon TL para transferini tespit etti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Almanya, 3-sayfa, Ekonomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'ye Almanya'dan Para Dağıtımı - Son Dakika

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