FETÖ'ye ByLock Operasyonu: 12 Gözaltı

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Terör örgütü FETÖ'nün haberleşme programı olan ByLock kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik, İzmir merkezli gerçekleştiren operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, Bylock yazışma içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, tepe yönetici irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtları bulunan, 14 şüpheliye yönelik İzmir merkez, Bergama ve Torbalı ilçeleri ile Rize ilinde bulunan adreslerde 2 Ekim tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. - İZMİR