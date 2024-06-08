Filistin Devlet Başkanı BMGK'ya acil toplantı çağrısı yaptı - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı BMGK'ya acil toplantı çağrısı yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplantı çağrısı yaptı. Abbas, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını ele almak ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamak amacıyla diplomatik çabalar yürüttüğünü belirtti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell ise saldırıyı kınayarak, kan gölünün derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in işlediği savaş suçlarının uluslararası organların eylemsizliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

08.06.2024 22:25
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 210 sivilin ölümüne yol açan saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "acil" toplantı çağrısı yaptı.

İsrail bugün tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırılarına devam etti. Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresinde bugün düzenlediği yoğun saldırılar 210 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "acil" toplantı çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Başkan Abbas, BMGK'nın acil bir oturum düzenlemesi için Arap ve uluslararası paydaşlarla yoğun diplomatik çabalar yürütüyor. Amaç, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığını ele almak ve İsrail işgalini, acil ateşkes çağrısında bulunanlar da dahil olmak üzere uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamaktır" denildi.

"Kan gölü derhal sona ermelidir"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell yaptığı açıklamada, saldırıyı "en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Ateşkes çağrısını yineleyen Borrell, "Kan gölü derhal sona ermelidir" dedi. Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'in sunduğu ateşkes planının "kalıcı bir ateşkes ve ölümlerin sona ermesi için ileriye dönük bir yol olduğunu" ifade etti.

"İsrail'in işlediği savaş suçları uluslararası organların eylemsizliğinin bir sonucudur"

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan dünya hükümetlerinin ve BM Güvenlik Konseyi'nin "eylemsizliği" sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Bu korkunç ve şok edici suçlar İsrail'in 8 ay boyunca işlediği savaş suçları ile ihlalleri karşısında hükümetlerin ve BMGK da dahil olmak üzere sorumlu uluslararası organların eylemsizliğinin bir sonucudur" ifadeleri yer aldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Filistin Devlet Başkanı BMGK'ya acil toplantı çağrısı yaptı - Son Dakika

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