Filistin Kızılayı, Gazze\'deki tıbbi misyonları askıya aldı

Filistin Kızılayı, yaralıların ve hastaların güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle önümüzdeki 48 saat boyunca Gazze Şeridi'ndeki tıbbi misyonlara ilişkin tüm insani koordinasyon prosedürlerini askıya aldığını duyurdu.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ambulansları hedef almaya devam ederken, Filistin Kızılayı, yaralıların ve hastaların güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle önümüzdeki 48 saat boyunca Gazze Şeridi'ndeki tıbbi misyonlara ilişkin tüm insani koordinasyon prosedürlerini askıya aldığını duyurdu.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın İsrail güçlerinin Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla üzerinde anlaşmaya varılan prosedürlere ve koordinasyon mekanizmalarına saygı göstermemesi sonucunda alındığı aktarıldı.
Dün akşam saatlerinde Filistin Kızılayı'na bağlı ekiplerin, ileri cerrahi tıbbi müdahaleye acil ihtiyaç duymaları nedeniyle Han Yunus'taki Al-Amal Hastanesi'nden bir dizi hastayı Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi (OCHA) ile koordinasyon halinde Refah'taki hastanelere tahliye ettiği aktarılan açıklamada, söz konusu tahliye için OCHA'nın İsrail güçlerinden onay aldığı vurgulandı.
İsrail güçlerinin tahliyeye onay vermesi, konvoyun güzergahını ve hastalara eşlik eden personelin isimleri ile kimlik numaralarını bilmesine rağmen konvoyu 7 saatten fazla beklettiği ifade edilen açıklamada, sağlık personeline kötü muamele edildiği, 3 sağlık görevlisinin tutukladığı ve birinin saatler sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.
Söz konusu olayın ilk kez yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in daha öncede ambulansları hedef aldığı, yardım konvoylarının Gazze Şeridi'ndeki belirli bölgelerine özellikle de kuzeye ulaşmalarını engellediği ve sağlık çalışanlarını gözaltına aldığı vurgulandı. - GAZZE
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