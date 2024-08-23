Filistinli iş adamına saldırıda zanlıların kaçmasına yardım eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Filistinli iş adamına saldırıda zanlıların kaçmasına yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

Kağıthane'de Filistinli iş adamının hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından zanlıların yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

23.08.2024 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli iş adamına saldırıda zanlıların kaçmasına yardım eden 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane'de Filistinli iş adamının hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından zanlıların yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kağıthane'de 18 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta bir şahıs, içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas'ın koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise alacak meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, mağdurlara silahla ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın 19 Ağustos'ta saat 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının tespit edildiği, 20 Ağustos'ta ise Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda bu 3 şüphelinin Türkiye'ye getirilmek üzere Romanya'da yakalandığı bildirilmişti.

Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olaya ilişkin yakalanan yabancı uyruklu L.E.E., I.A., M.A.H.M. ve P.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Adliyede savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakılırken, 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Eylemin gerçekleştirilmesine yardımcı oldular

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüpheliler G.S., T.S. ve S.A.'nın eylemi bizzat gerçekleştirdikleri belirlenirken, eylem öncesinde keşif faaliyetlerinde şüpheliler L.E.E. ve M.A.H.M.'nin diğer şüphelilere yardımcı oldukları kaydedildi. Şüphelilerin araba kiralanmasında şüpheli S.A.'ya yardımcı olduğu ve eylem sonrasında da yurt dışına kaçan şüphelilerin kaçmasına yardım ederek eyleme iştirak ettikleri belirlendi.

Eylemlerinin yardım etme boyutunu aştığı aktarıldı

Savcılıkça şüpheli P.Y.'nin, yurt dışına kaçan şüphelilerin sınıra gitmesi noktasında yardımcı olan şüpheliler L.E.E. ve M.A.H.M.'yi Sapanca'ya götürerek eyleme yardımda bulunduğu belirlenirken, şüpheliler L.E.E., M.A.H.M. ve P.Y.'nin eylemlerinin yardım etme boyutunu aştığı, şüphelilerin eylemlerinin olmadığı durumda eylemin gerçekleşemeyeceği ve dolayısıyla şüphelilerin 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' eylemlerine iştirak ettikleri belirtildi.

Tutuklanmaları talep edildi

Savcılık tarafından şüphelilerin fail olarak değerlendirilmesi gerektiği belirlenirken, bu kişilerin 'tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklanması talep edildi.

2 şüpheli tutuklandı

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler L.E.E., M.A.H.M., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kadın şüpheli P.Y. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Kağıthane, Filistin, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Filistinli iş adamına saldırıda zanlıların kaçmasına yardım eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:41:52. #1.11#
SON DAKİKA: Filistinli iş adamına saldırıda zanlıların kaçmasına yardım eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement