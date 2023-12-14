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Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım - Son Dakika
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Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında kız kardeşini kaybeden Filistinli küçük kız, kardeşinin cansız bedenini öperek, ''Allah'a yemin ederim ki seni asla unutmayacağım, kardeşim'' şeklinde haykırdı.

14.12.2023 - 15:31,  Güncelleme: 15:36
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında kız kardeşini kaybeden Filistinli küçük kız, kardeşinin cansız bedenini öperek, "Allah'a yemin ederim ki seni asla unutmayacağım, kardeşim" şeklinde haykırdı.

BÖLGEDE ACI VE GÖZYAŞI VAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Can kaybının her saat başı arttığı bölgede, ölü sayısı 18 bin 608'e ulaşırken, İsrail ordusu sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Saldırıların ardından bölgede yankılanan acı ve feryat ise üzücü görüntülere neden oluyor.

KIZ KARDEŞİNE VEDASI YÜREKLERİ YAKTI

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nden dünyaya yayılan görüntülerde, hava saldırısında kız kardeşini kaybeden Filistinli küçük kızın gözyaşları içinde kardeşinin cansız bedenini öpmesi can yaktı. Küçük kız haykırarak, "Allah'a yemin ederim ki seni asla unutmayacağım, kardeşim. Seni asla unutmayacağım, Allah sana merhamet etsin, kardeşim" sözleriyle kız kardeşine veda etti.

"UMARIM İÇECEK SU BULAMAZLAR"

Aile üyeleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Filistinli küçük kız, "Umarım İsrailli hırsız köpekler ölür", "Umarım içecek su bulamazlar", "Umarım yiyecek bir şey bulamazlar" sözleriyle İsrail'e tepki gösterdi.

Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Selçuk Durgel: israilin sonunu bu ölen çocukların kardeşleri getirecek çok büyük yanlış 10.15 yıl sonra israilin işi zor aynı acıyı onlarda yaşayacak tarih illaki tekerrür eder Yanıtla 6 0

İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım - Son Dakika
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