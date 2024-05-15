Filistinliler Berlin'de Nakba Günü Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Filistinliler Berlin'de Nakba Günü Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Filistinliler, Almanya'nın başkenti Berlin'de Nakba Günü Yürüyüşü düzenleyerek İsrail'in Filistin'i işgalini ve işgalden sonra Filistinlilere yaptığı katliamları kınadı. Yürüyüşe Türkler de destek verdi.

15.05.2024 23:38
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İsrail'in kuruluş gününü ve bu günden sonra yaşananları felaket olarak nitelendiren Filistinliler, Almanya'nın başkenti Berlin'de "Nakba Günü Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananları Nakba Günü, yani "felaket günü" olarak anan Filistinliler, Almanya'nın başkenti Berlin'de Nakba Günü Yürüyüşü gerçekleştirdi.

İsrail'in Filistin'i işgalini ve işgalden sonra Filistinlilere yaptığı katliamları, baskıları kınamak isteyen göstericiler, 76'ncı Nakba Günü'nü anmak üzere Berlin'in en işlek bölgelerinden Charlottenburg ilçesinde toplandı. Bayrakların asılması ve pankartların hazırlanmasından sonra Filistin milli marşı okundu ve yürüyüşe geçildi.

"Alman devletinin İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortaklığını kınıyoruz"

"Ölüler için yaşıyoruz ve yaşayanlar için mücadele ediyoruz" sloganı altında bir araya gelen Filistinliler, "Nakba'nın 76. yılı ve biz hala buradayız; adalet, özgürlük ve geri dönüş talep ediyoruz. Bugüne kadar yerinden edilen ve mülksüzleştirilen 750 bin Filistinlinin, öldürülenlerin ve yok edilen 500 Filistin köyü ve kasabasının yasını tutuyoruz. Gazze'deki etnik temizlik, imha ve soykırımın tanıklarıyız ve Alman devletinin İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortaklığını kınıyoruz. Bu soykırım sırasında alınan tek bir canı bile unutmayacağımızı ilan ediyoruz. Bu Nakba Günü'nde hiçbir yasak, hiçbir zulüm, hiçbir baskı bizi adalet ve özgürlük istemekten alıkoyamaz. Filistin özgürleşene kadar özgür değiliz" ifadelerini kullandı. Filistinliler, ayrıca Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatına son vermesi çağrısında bulundu.

Filistinliler, yürüyüş sırasında "Filistin yok oluyor, suyu ve ekmeği de yok", "Filistin'e özgürlük" ve "İsrail terör devleti" şeklinde sloganlar attı. Yürüyüşe şehirde yaşayan Türkler de katılarak, Filistinlilere destek oldu. Başkentin önemli merkezlerinden Wilmersdorf Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Hallensee'de sona erdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş boyunca Berlin polisi, yoğun güvenlik önlemleri aldı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Filistinliler Berlin'de Nakba Günü Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinliler Berlin'de Nakba Günü Yürüyüşü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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