Filo Jet faciasında 9 zanlı 7 gün daha tutuklu kaldı, ithamlar ağırlaşabilir - Son Dakika
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Filo Jet faciasında 9 zanlı 7 gün daha tutuklu kaldı, ithamlar ağırlaşabilir

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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet yolcu gemisi soruşturmasında 9 zanlı 7 gün daha tutuklu kalacak. Mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmaları, geminin sol kızağının kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel tamir ettirildiğini ortaya koydu; tamiratın uygun tersanede yapılmadığı anlaşılırsa ithamlar ağırlaşabilir.

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet yolcu gemisi faciasına ilişkin soruşturmada, dördüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Polis, yardımcı kaptanın 17 Haziran tarihli WhatsApp yazışmalarında geminin sol kızağının kırıldığı ve kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel şekilde tamir ettirildiğine ilişkin bilgiler bulunduğunu belirtti. Tahkikat memuru, tamiratın uygun bir tersanede bilirkişiler tarafından yapılmadığının anlaşılması halinde tahkikatın seyrinin değişebileceğini ve ithamların ağırlaşabileceğini belirtti.

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" yolcu gemisiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şirket yöneticisi Ali Özdüşler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Sercan, birinci makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Huseynov ve Rashat Ibrahimov, 4'üncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Zanlılar hakkında "tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme" suçundan yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler mahkemeye aktarıldı.

"Geminin sol kızağı kırılmış, gemi kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel bir şekilde tamir ettirilmiş"

Polis, soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallere ilişkin bilgileri mahkemeye aktardı. Zanlılardan yardımcı kaptan Merve N. Seraslan'ın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmalarında "geminin sol kızağının kırıldığı ve geminin kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel bir şekilde tamir ettirildiğine" ilişkin bilgi bulunduğu belirtildi. Yardımcı kaptanın söz konusu tamiratı bildirdiği, kaptanın ve şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de durumdan bilgisinin bulunduğu kaydedildi. Polis ayrıca zanlılardan birinin 7 Haziran tarihinde WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntüde de geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktardı. Gemideki hasara ilişkin fotoğrafların başka mürettebat tarafından yardımcı kaptana iletildiği, yardımcı kaptanın da fotoğrafları şirket yetkilisine gönderdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında telefonların emare olarak alındığı ve dijital incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Zanlılara yönelik ithamlar ağırlaşabilir

Savcının "Bu durum geminin sefere uygun olmadığını gösterir mi?" yönündeki sorusu üzerine tahkikat memuru, yapılan tamiratın uygun bir tersanede bilirkişiler tarafından gerçekleştirilmediğinin anlaşılması halinde tahkikatın seyrinin değişeceğini ve zanlılara yönelik ithamların ağırlaşacağını belirtti. Geminin tamirinin nerede, hangi şartlarda ve kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin incelemelerin devam ettiği mahkemeye aktarıldı.

"Kaptan gemiye gelen suları umursamadı"

Tahkikat memuru, kaptan Mustafa Öz'ün gemiye gelen suları umursamadığı ve risk alarak gemiyi sürmeye devam ettiği yönünde kanı oluştuğunu belirtti. Tahkikat memuru, söz konusu hususla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Kayıp yolcunun çektiği videoda da sol kızaktaki kırık görüldü

Mahkemede, faciada halen kayıp olarak aranan bir kişinin olay sırasında çektiği videoyu ailesine gönderdiğinin tespit edildiği açıklandı. Polis, söz konusu videoda gemi henüz seyir halindeyken sol kızağının kırık olduğunun görüldüğünü kaydetti. Videonun savcılıkta bulunduğu, hem video hem de görüntülerin emare olarak alındığı belirtildi. Mahkemede ayrıca geminin daha önceden de su aldığı yönünde kaptan ve diğer kişilerin ifadeleri bulunduğu kaydedildi.

259 yolcu ve 8 mürettebat ile seyirdeydi

Polis, Filo Jet'in 30 Ağustos'ta 259 yolcu ve 8 mürettebatla Girne'den hareket ettiğini, geminin sol ön kızağından su alarak alabora olduğunu mahkemeye aktardı. Faciada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise halen arandığı belirtildi. Hayatını kaybeden 14 kişinin ölüm nedenlerinin "suda boğulma" olarak belirlendiği kaydedildi. Kayıp 14 kişinin kimlik tespitlerinde kullanılmak üzere yakınlarından DNA örnekleri alınarak, Türkiye'ye gönderildiği açıklandı.

Alkol ve uyuşturucu testleri yapıldı

Mahkemede zanlılara alkol ve uyuşturucu testi yapıldığı da belirtildi. Soruşturma kapsamında zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, bilgisayarların incelenmek üzere emare olarak alındığı mahkemeye aktarıldı.

Yardımcı kaptan 4 kez gönüllü ifade verdi

Polis, yardımcı kaptanın soruşturma kapsamında 31 Ağustos ile 1, 7 ve 10 Eylül tarihlerinde gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Yardımcı kaptanın gemideki hasara ilişkin fotoğrafları şirket yetkilisine gönderdiğinin belirlendiği, telefonların emare olarak alındığı ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Denetleme yetkisinin hangi kurumda olduğu inceleniyor

Polis, Filo Denizcilik şirketiyle ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi. Şirket yöneticisi Ali Özdüşler'in yetkili olduğu, diğer yöneticilerin ise yetkili olmadığının tespit edildiği mahkemeye aktarıldı. Limanlar Dairesi'nden geminin denetlenmesine ilişkin belgelerin istendiği, denetleme yetkisinin mevzuatta yapılan değişiklikler doğrultusunda hangi kurumda bulunduğunun da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi. Geminin evraklarının büyük bölümünün temin edildiği, ancak alınması gereken bazı belgeler bulunduğu için soruşturmanın tamamlanmadığı ifade edildi.

Mürettebatın yeterlilikleri incelenecek

Polis, gemide görev yapan mürettebatın yeterliliklerinin inceleneceğini bildirdi. Soruşturma kapsamında alınan bazı ifadelerde, bazı mürettebatın gemide ne iş yaptığını dahi bilmediklerini söyledikleri mahkemeye aktarıldı. Şirket yetkilileriyle ilgili Türkiye'ye adli yardım amacıyla yazı gönderildiği de kaydedildi.

Polis, geminin kara kutusunun henüz tespit edilemediğini ve geminin hız tespitinin de henüz yapılamadığını açıkladı. Geminin PI sertifikası ile Türk Loydu sertifikasının bulunduğu belirtildi. Türk Loydu'nun gemiyi son olarak 2 Haziran'da denetlediği, personelden birinin ise 30 Nisan 2026 tarihinde işten ayrıldığı bilgisi mahkemeye aktarıldı. Batığın aranmasına ilişkin Türk Loydu'na yazı yazıldığı ve mürettebatın yeterliliklerine yönelik incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Polis, geminin 2023 yılına ait kayıtlarının Polis Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini, kayıtların tercümesinin yapılacağını mahkemeye aktardı. Soruşturma kapsamında Türkiye'den talep edilen belge ve bilgilerin beklendiği belirtildi.

Meteorolojiden cevap bekleniyor

Polis, Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi'ne olay günündeki hava şartlarına ilişkin yazı gönderildiğini ancak henüz cevap alınmadığını bildirdi. Olay günü hava şartları ve dalga yüksekliğine ilişkin tespitlerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

300'ün üzerinde ifade alındı

Tahkikat memuru, soruşturma kapsamında 300'ün üzerinde ifade alındığını açıkladı. Geminin sol kızağındaki hasar ve tamirat, WhatsApp yazışmaları ve gönderilen fotoğraflar, kaptan ve şirket yetkililerinin söz konusu hasardan haberdar olup olmadığı, tamiratın nerede ve kimler tarafından yapıldığı, mürettebatın yeterlilikleri, şirketin yetki yapısı, denetim belgeleri, geminin hızı, kara kutusu ve olay günündeki hava şartlarına ilişkin incelemelerin devam ettiği kaydedildi. Tahkikat memuru, alınması gereken ifadeler ve temin edilmesi beklenen belgeler bulunduğunu belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi, soruşturmanın devam etmesini dikkate alarak, 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Kaynak: İHA
Denizcilik3. SayfaKıbrısSon Dakika

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SON DAKİKA: Filo Jet faciasında 9 zanlı 7 gün daha tutuklu kaldı, ithamlar ağırlaşabilir - Son Dakika
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