Girne'deki gemi faciasında aileler Filo Denizcilik önünde: Zanlılar 7 gün daha tutuklu kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne'deki gemi faciasında aileler Filo Denizcilik önünde: Zanlılar 7 gün daha tutuklu kalacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Girne\'deki gemi faciasında aileler Filo Denizcilik önünde: Zanlılar 7 gün daha tutuklu kalacak
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta alabora olan Filo Jet'te hayatını kaybeden 18 kişinin ve kayıp 10 kişinin yakınları, 6'ncı duruşmanın ardından Girne Turizm Limanı'na yürüdü. Mahkemenin 9 zanlının tutukluluğunu 7 gün daha uzattığı gün aileler, şirket önünde "katil Filo hesap verecek" diye slogan attı. Yerleşkeye girip pankart açmak isteyenlere polis izin vermedi.

KKTC'de 18 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasının 6. duruşmasını takip eden hayatını kaybedenlerin ve kayıpların yakınları, mahkeme sonrasında Girne Turizm Limanı'na yürüdü. Filo Denizcilik önünde slogan atan ailelerin şirket yerleşkesine girerek pankart açma girişimine polis izin vermedi.

KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı, bugün 6'ncı kez mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların tutukluluk sürelerinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. Duruşmayı takip eden, faciada hayatını kaybedenlerin ve halen kayıp olanların yakınları, mahkemenin ardından Girne Turizm Limanı'na yürüyerek protesto düzenledi.

FİLO DENİZCİLİK ÖNÜNDE GERGİNLİK

Liman bölgesinde bulunan Filo Denizcilik şirketinin önünden geçen aileler, "katil Filo hesap verecek" sloganları attı. Protesto sırasında kalabalıktan bazı kişiler, şirket binasının bulunduğu yerleşkeye girerek pankart açmak istedi. Polis, girişe izin vermedi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ HALEN KAYIP

Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na geri dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında geminin enkazına Girne açıklarında 554 metre derinlikte ulaşılmıştı. Faciada bugüne kadar 18 kişi hayatını kaybederken, Mehmet Nuri Ayran, kardeşler Mustafa Demir ve Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Orhan Bekret ile Yulia Özcan ve Ayhan Özcan çifti olmak üzere 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
Denizcilik3. SayfaGüncelTurizmPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:42
Dehşet anları kamerada Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
16:30
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem talebi dosyada Hacıosmanoğlu, Gündoğdu’ya iletti
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletti
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 16:59:24. #7.12#
SON DAKİKA: Girne'deki gemi faciasında aileler Filo Denizcilik önünde: Zanlılar 7 gün daha tutuklu kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei