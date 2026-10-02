Girne\'deki gemi faciasında aileler Filo Denizcilik önünde: Zanlılar 7 gün daha tutuklu kalacak

KKTC'de 18 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasının 6. duruşmasını takip eden hayatını kaybedenlerin ve kayıpların yakınları, mahkeme sonrasında Girne Turizm Limanı'na yürüdü. Filo Denizcilik önünde slogan atan ailelerin şirket yerleşkesine girerek pankart açma girişimine polis izin vermedi.

KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı, bugün 6'ncı kez mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların tutukluluk sürelerinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. Duruşmayı takip eden, faciada hayatını kaybedenlerin ve halen kayıp olanların yakınları, mahkemenin ardından Girne Turizm Limanı'na yürüyerek protesto düzenledi.

FİLO DENİZCİLİK ÖNÜNDE GERGİNLİK

Liman bölgesinde bulunan Filo Denizcilik şirketinin önünden geçen aileler, "katil Filo hesap verecek" sloganları attı. Protesto sırasında kalabalıktan bazı kişiler, şirket binasının bulunduğu yerleşkeye girerek pankart açmak istedi. Polis, girişe izin vermedi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ HALEN KAYIP

Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na geri dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında geminin enkazına Girne açıklarında 554 metre derinlikte ulaşılmıştı. Faciada bugüne kadar 18 kişi hayatını kaybederken, Mehmet Nuri Ayran, kardeşler Mustafa Demir ve Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Orhan Bekret ile Yulia Özcan ve Ayhan Özcan çifti olmak üzere 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.