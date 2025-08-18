Fındık Hırsızı Domuz Çıktı

Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi'nde yaşayan Murat Çelebi, yaklaşık 10 gün önce başladığı fındık hasadında, harmana serdiği fındıklarının eksildiğini fark etti.

GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Evinin yol kenarında bulunması nedeniyle hırsızlıktan şüphelenen Çelebi, durumu jandarmaya bildirmeyi düşündü. Ancak evinin güvenlik kamerasını incelediğinde fındıkların gece saatlerinde domuz tarafından yendiğini gördü.

"ÇALINDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Yaklaşık 2 çuval fındığının eksik olduğunu belirten Çelebi, "Sabahları baktığımda birkaç gün fındığın sürekli olarak eksildiğini gördüm. Yol kenarına yakın olduğundan dolayı fındığımın çalındığını düşündüm. Kamera görüntülerini detaylı izleyince harmana geceleri domuz girdiğini anladım" dedi.

"ÜZÜLÜYORUM SICAKTA EMEK VERDİK"

Olayı fark ettikten sonra kendi imkanlarıyla önlemler aldığını ifade eden Çelebi, "Bir yandan üzülüyorum, sıcakta emek verdik. Jandarma ekiplerine ihbarda bulunmayı da düşündüm ama domuz tarafından yenildiğine kesin kanaat getirdik. Bu yılı böyle atlatacağız, seneye daha fazla önlem alacağız" diye konuştu.