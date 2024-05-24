Finike'de Mahsur Kalan Hamile Turistler Kurtarıldı - Son Dakika
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Finike'de Mahsur Kalan Hamile Turistler Kurtarıldı

Finike\'de Mahsur Kalan Hamile Turistler Kurtarıldı

Finike'de tırmanış yaparken ayağı kırılan ve hamile olan iki yabancı uyruklu turist, 11 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Turistler sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

24.05.2024 17:05  Güncelleme: 17:08
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Finike'de tırmanış yaptıkları sırada ayağı kırılan ve 14 haftalık hamile olan biri kadın iki yabancı uyruklu turist mahsur kaldıkları yerden 11 saat sonunda kurtarıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde Sarıkaya Milli Parkı içerisindeki Kızlar Sivrisi Dağı'na tırmanışa geçen iki turistten birinin yürüyüş sırasında ayağı kırıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesinin ardından bölgeye AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Öğle saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler 14 haftalık hamile olduğu öğrenilen Ekaterine Kutynina (41) ve ismi öğrenilemeyen erkek şahsa ulaşmayı başardı.

11 saatlik çalışma ile kurtarıldılar

Isınmak için ateş yaktıkları görülen Kutynina ve arkadaşının ilk kontrolünde erkek şahsın ayağının kırıldığı tespit edildi. Soğuktan etkilenmemesi için termal battaniye sarılan ve sedyeye alınan iki turist, ekiplerin ortak çalışması ile bulundukları yerden kurtarıldı. 11 saatlik çalışma sonucunda bulundukları yerden kurtarılan iki turist, sağlık kontrollerinin yapılması ve tedavi için Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Finike'de Mahsur Kalan Hamile Turistler Kurtarıldı - Son Dakika

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